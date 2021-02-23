الأمم المتحدة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأكدت منظمة العمل الدولية، زيادة منصات العمل الرقمية خمسة أضعاف في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي، لكن دون تقاسم لتكاليف وفوائد المنصات الرقمية بالتساوي في جميع أنحاء العالم.وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها بعنوان "العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2021"، أن 96% من الاستثمارات في المنصات الرقمية تتركز في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تتركز 70% من الإيرادات في دولتين فقط، هما الولايات المتحدة والصين.وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن هذا النمو غير المتكافئ يديم الفجوة الرقمية ويخاطر بتفاقم عدم المساواة، مبينةً أن هذا النمو السريع للاقتصاد الرقمي يقدّم فرصا وتحديات للعمال والشركات ويتطلب استجابة سياسية متماسكة.// انتهى //20:56ت م0238