واشنطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، لا سيما في مجال الأمن والتعاون المستمر في مكافحة الإرهاب، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.واستعرض الجانبان خلال الاتصال، سبل دعم مفاوضات السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.// انتهى //21:56ت م0246