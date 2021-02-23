بريدة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأجرى مركز الأمير فيصل بن مشعل للعقم بمستشفى الملك فهد التخصصي خلال عام 2018م وحتى 2020م, 74,956 عملية، تمثلت في عمليات أطفال أنابيب، ونقل أجنة داخل الرحم، وتلقيح صناعي، وتنظير داخل الرحم، بالإضافة إلى عمليات رشف حيوانات منوية، وغيرها من الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين.وقدم المركز جملة من الخدمات النوعية لعلاج العقم وفق أحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.يذكر أن المركز يستقبل حالات المنطقة الجنوبية والغربية وحائل والأحساء، كأوسع نطاق لمركز العقم في وزارة الصحة.// انتهى //22:03ت م0248