جيزان 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التربية الخاصة "بنات" اليوم ، ملتقى تدريس المواد العلمية للمكفوفين عن بعد وذلك عبر الاتصال المرئي ، بمشاركة أكثر من 80 مشاركة من مشرفات ومعلمات المواد العلمية الملحق بها برامج العوق البصري بتعليم جازان.وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم خلال اللقاء، إلى الهدف من الملتقى، المتمثل في سعي إدارة تعليم المنطقة إلى رفع مخزون الوعي لدى المنتسبين للميدان التعليمي، وحرصها على دعم العملية التعليمية عن بعد لطالبات التربية الخاصة، وتحديداً في برامج العوق البصري، إلى جانب العمل على رفع مستوى الأداء وتجويد المخرجات, عادةً الملتقى فرصة لفتح آفاق من الحوار وتبادل الخبرات بين المعلمات في مجال التربية الخاصة, بالإضافة إلى دعمهم بالإستراتيجيات التدريسية المناسبة في تدريس المواد العلمية في عملية التعليم عن بعد.وتخلل الملتقى عدد من أوراق العمل المتنوعة شملت طرق تدريس العلوم للمكفوفين عن بعد وإستراتيجيات تعليم الكيمياء للمكفوفين ومهارات تدريس الرياضيات باليدويات والفيزياء للمكفوفين وإستراتيجيات وتطبيقات ، وكذلك نقاش مفتوح عن أبرز فرص التحسين والتحديات في عملية التعليم عن بعد وسبل تجاوزها.// انتهى //22:04ت م0249