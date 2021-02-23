عمّان 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسشارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيه إيريكسن سوريدي.وأكد الوزير الأردني خلال الاجتماع، أهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي.وشدد الصفدي على أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن فرص تحقيق السلام تقوضها سياسات الاستيطان ومصادرة البيوت وضم الأراضي وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية.وأكد ضرورة بلورة موقف دولي فعال لوقف هذه الإجراءات غير الشرعية، وضرورة توفير التمويل المالي الذي تحتاجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين استناداً لتكليفها الأممي.يذكر أن الاجتماع شهد مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للسياسة في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، ووزير خارجية تونس عثمان الجرندي، وممثلون عن الدول الأعضاء في اللجنة.// انتهى//22:21ت م0253