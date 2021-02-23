واشنطن 11 رجب 1442هـ الموافق 23 فبراير 2021م واسأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركي "البنتاغون" جون كيربي عن قلق وزارة الدفاع الأميركية من استخدام إيران وكلاءها؛ لزعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن لدى إيران سجل حافل بالأنشطة الخبيثة.وأكد كيربي في مؤتمر صحفي اليوم، ،أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق، استخدمت أسلحة وصواريخ إيرانية في عددٍ من الاعتداءات السابقة في العراق، رافضاً في الوقت نفسه، تحميل أي جهة مسؤولية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أربيل والمنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن لدى إيران سجلا حافلا بالأنشطة الخبيثة.وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة، مؤكد أن وزير الدفاع الأميركي لويد أستن، يثق بقدرة السلطات العراقية على إنجاز هذه التحقيقات.وأفاد أن وزارة الدفاع الأميركية، لم تتلق أي طلب من الحكومة العراقية للمساعدة في التحقيقات.// انتهى //22:25ت م0254