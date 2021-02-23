واشنطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، شدد خلاله على أهمية التعاون الأمني البولندي الأمريكي بالنسبة لحلف شمال الأطلسي ومجموعة عبر الأطلسي.وثمن الجانبان خلال الاتصال العلاقات المتينة بين البلدين الولايات المتحدة وبولندا، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين بشأن التحديات الإقليمية والعالمية.// انتهى //22:38ت م0257