الرياض 11 رجب1442 هـ الموافق 23 فبراير2021 م واسيناقش "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" تطوير إدارة المشروعات في الجهات الحكومية في المملكة، بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية 2030 ويضمن حوكمتها ومتابعة سيرها، في حلقة يبثها المركز مساء غد, يستضيف فيها وكيل وزارة المالية للإستراتيجية والتميز المؤسسي رئيس مكتب تحقيق الرؤية المهندس خالد بن محمد المحاسن .وتتناول الحلقة عدة موضوعات، منها إستراتيجيات العمل في مكاتب تحقيق الرؤية ودورها في ضمان نجاح سير تنفيذ الخطط، ورحلة التحول الحكومي، وكيفية الربط بين الجهات التنظيمية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، إضافةً إلى استعراض أبرز نتائج مواءمة الوزارة مع مستهدفات الرؤية الوطنية.يذكر أن وزارة المالية أسست مركز التواصل والمعرفة المالية عام 2019م، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.// انتهى //22:50ت م0259