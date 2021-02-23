واشنطن 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية والدفاع في "كابو فيردي" روي فيغيريدو، عن اعتزاز الولايات المتحدة بعلاقاتها المتينة مع جمهورية كابو فيردي (الرأس الأخضر).وناقش الجانبان خلال الاتصال، الحوار الثنائي المشترك لتعزيز الأولويات المشتركة وتوسيع العلاقات التجارية وتعزيز الشراكة الأمنية بين البلدين.// انتهى //23:02ت م0261