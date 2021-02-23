القاهرة 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف بلاده حول ضرورة تحقيق تقدم في مسألة نزع السلاح النووي، داعياً الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية المصري اليوم في مؤتمر نزع السلاح المنعقد حالياً في جنيف، كما استعرض جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.وأشار إلى حرص مصر على الاستمرار في المشاركة البناءة والنشطة في مؤتمر نزع السلاح وتطلعها لتقديم المزيد من الإسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام.// انتهى //23:41ت م0268