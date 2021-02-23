الرياض 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسرفع المهندس سامي بن محمد الشمري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وعبّر المهندس الشمري عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة, مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة .// انتهى //23:54ت م0269