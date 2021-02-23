الطائف 11 رجب 1442 هـ الموافق 23 فبراير 2021 م واسنفذت الكلية التقنية بالطائف ممثلة في وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية برنامجين عن السلامة في موقع العمل داخل الكلية للفترتين الصباحية والمسائية.وأوضح عميد الكلية المهندس حمد محمد القاسم أن البرامج استفاد منها 45 متدرباً, مشيداً بالجهود التي تبذلها وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية، التي تهدف إلى حماية المتدربين من مخاطر العمل .من جهته أفاد رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالكلية المهندس محمد عسيري أن البرنامج الأول اشتمل على معرفة المخاطر في بيئة العمل، وتحديد وتحليل الخطر ووضع الإجراءات للسلامة وحماية المتدربين من المخاطر , فيما تناول البرنامج الثاني التعريف بفيروس كورونا المستجد وتثقيف المتدربين بالإجراءات الاحترازية .// انتهى //23:54ت م0270