الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستمكن النصر من كسب ضيفه الهلال بهدف نظيف في دربي الرياض أمس الثلاثاء على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل مارتينيز هدف فريقه في الدقيقة 21، ليصعد به إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما بقي الهلال وصيفاً برصيد 36 نقطة لكن الفارق بينه وبين الشباب المتصدر اتسع إلى 5 نقاط بعد فوز الأخير على الأهلي 3 - 0 يوم الاثنين الماضي.وشهدت المباراة إشهار الحكم الأوروغواياني إستيبان أوستوجيتش 12 بطاقة صفراء، بالتساوي بين الفريقين.// انتهى //00:14ت م0001