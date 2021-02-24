الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمس الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن وتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأخير في محافظة مأرب.وقالت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ): إن الوزير بن مبارك جدد خلال اللقاء التأكيد على أن الميليشيا الحوثية غير جادة للسلام وأن هجومها العسكري في مأرب وقصفها المدنيين والنازحين في هذه المحافظة المسالمة يثبت أن قرار هذه الميليشيات مرهون بيد النظام الإيراني، داعياً إلى الضغط على هذه الميليشيات لتدرك بأن العنف لا يولد إلا العنف وأن القتل لا يولد إلا القتل.وأكد بن مبارك التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن.من جهته عبّر المبعوث الأممي عن قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في محافظة مأرب، مؤكداً أن التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات اليمنيين عبر التفاوض وهو الحل لإنهاء الحرب في اليمن.// انتهى //01:02ت م0006