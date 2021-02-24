الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.وقال وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء: إنه بالرغم من كل تلك الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام إلا أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في نهجها العدواني تجاه الشعب اليمني، وما سعيها الخائب في محافظة مأرب وتكبدها لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات إلا مثال على ذلك.وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزير بن مبارك أكد في اللقاء أن الحكومة اليمنية كانت وما زالت حريصة على تحقيق السلام العادل والمستدام، والشريك الحقيقي مع كل الجهود الدولية الصادقة وأثبتت ذلك مراراً في كل مشاورات السلام.من جهته أكد السفير البريطاني دعم بلاده للحكومة اليمنية ولكل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام وكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على أراضيه وبما يلبي تطلعات شعبه.// انتهى //02:43ت م0013