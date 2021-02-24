أملج 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسبحث محافظ أملج نايف المريخي أمس الثلاثاء وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.واطلع سموه خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عدد من المواقع السياحية والاستثمارية.// انتهى//02:55ت م0015