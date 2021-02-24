عام / محافظ أملج وسمو وكيل وزارة السياحة للتخطيط يناقشان اختيار المحافظة واجهة سياحية في موسم صيف السعودية لهذا العام
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
أملج 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
بحث محافظ أملج نايف المريخي أمس الثلاثاء وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل وزارة السياحة للتخطيط, اختيار محافظة أملج كوجهة سياحية في مواسم صيف السعودية لهذا العام، وفرص التطوير والتحسين بما يواكب رؤية المملكة 2030.
واطلع سموه خلال زيارته للمحافظة هذه الأيام على عدد من المواقع السياحية والاستثمارية.
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