واشنطن 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسصادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس على تعيين ليندا توماس-غرينفيلد، سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.وأقر المجلس المكون من 100 عضو تقلد غرينفيلد للمنصب بتأييد 78 عضوا، فيما جاءت الأصوات الرافضة من 20 عضوا جميعهم من الحزب الجمهوري.وكانت المرشحة الأمريكية البالغة من العمر 68 عاما، قد شغلت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا.// انتهى //03:12ت م0018