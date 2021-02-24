واشنطن 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأكدت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان أن تعيش إسرائيل بسلام إلى جانب الدولة الفلسطينية.وشدد برايس خلال مؤتمر صحفي أمس أن الإدارة الأمريكية تؤمن بأن الفلسطينيين يستحقون تحقيق تطلعاتهم المشروعة لدولة ذات استقلال كامل، مؤكدا أهمية امتناع إسرائيل عن اتخاذ أي خطوات أحادية قد تسهم في تأجيج التوتر وتقويض جهود حل الدولتين.// انتهى //03:19ت م0019