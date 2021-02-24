الخرطوم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، وجرى خلاله بحث الوضع في الإقليم وملف سد النهضة، والوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.وعرجت على إقرار المجلس التشريعي المؤقت في السودان الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية لسنة 1984.ولفتت الانتباه إلى إدانة الأمم المتحدة للهجوم الذي تعرض له موقع بعثة يوناميد بمنطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور غربي السودان بعد إكمال إجراءات تسليمه للحكومة السودانية.وسلطت الضوء على تشجيع الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية على الإسراع في إطلاق برنامج دعم الأسر، لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على السُّكان.ونقلت صحف الأربعاء عن وزير الاستثمار السوداني الهادي علي قوله إن تعويم سعر الصرف يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار.وأشارت إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 28137 متضمنة 1871 حالة وفاة ،وتعافي22797حالة.// انتهى //09:26ت م0030