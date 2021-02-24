بيروت 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتهديد الذي أطلقه ممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار باحتمال تجميد تمويل البنك دعم اللقحات للبنان بناء على تأكيد وجود خروقات، كما تطرقت إلى مناشداته للجميع بغض النظر عن مناصبهم التسجيل عبر المنصة وانتظار الدور.واهتمت بالاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية الدفاعية.وتحدثت الصحف عن المواقف التي أطلقها الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الذي شدد أن رد بلاده على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت قوات التحالف والقوات العراقية، سيكون محسوبًا وباستخدام مزيج من الأدوات في الوقت والمكان المناسبين.وتطرقت إلى إقدام أوكرانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع قضايا بوجه موسكو باتهامها إياها بتنفيذ عمليات اغتيال محددة الأهداف ضد أشخاص يشتبه أنهم معارضون.وأخبرت عن نفي المتمردين الهوتو الروانديين اتهمات كينشاسا لهم بتنفيذ هجوم إرهابي أودى بحياة السفير الإيطالي لدى جمهورية كونغو الديموقراطية لوكا أتانازيو.// انتهى //09:47ت م0038