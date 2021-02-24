الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، راجياً لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:00ت م0040