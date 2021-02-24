القاهرة 12 رجب 1442هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة استمرار الدراسات لتداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلاد .وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري على موقف بلاده بضرورة تحقيق تقدم في مسألة نزع السلاح النووي، داعيًا الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي.وواكبت صحف القاهرة انعقاد الاجتماع المصري القطري الأول بدولة الكويت، لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية، بعد البيان الصادر عن قمة العُلا التي استضافتها المملكة في الخامس من يناير الماضي.ولفتت النظر إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 39 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 179407 إصابات، و10443 وفاة.وتحدثت صحف الأربعاء عن استئناف إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بينما لم يتجاوز التخصيب نسبة 5ر4% في نوفمبر الماضي.وسلّطت الضوء على لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أمس بقيادات عسكرية في ليبيا، لبحث سُبل توحيد القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية الليبية.ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن حل الدولتين أفضل سبيل لحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى تأكيد أثيوبيا على تمسكها بموقفها من أزمة الحدود مع الخرطوم، داعية السودان لسحب قواته إلى مواقعها من قبل السادس من نوفمبر والجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة.// انتهى //10:02ت م0041