بغداد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والأوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد بيان صحفي حكومي عراقي اليوم أن الجانبين تناولا أيضًا سبل تعزيزالتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، واستئناف الحوارالإستراتيجي بين البلدين، مؤكدين أهمية حماية البعثات الدبلوماسية ، ورفض محاولات زعرعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.// انتهى //10:07ت م0043