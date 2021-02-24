نجران 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأكمل تعليم منطقة نجران استعداداته لتفعيل الأسبوع الوطني للموهبة، واليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021م، التي تنطلق فعاليته - عن بعد - في الـ 19 من شهر رجب الجاري.وأوضح مدير تعليم نجران المكلف، مسفر بن مرعي الوادعي أن أسبوع الموهبة، واليوم الخليجي للموهبة والإبداع يهدف إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع وإيصال رسالة علمية صحيحة لزيادة الوعي بأهمية الاهتمام بالموهوبين والعناية بهم، وتبنّي المشروعات والمبادرات التي تدعم أفكارهم وابتكاراتهم وتقديم الفرص لهم.وستتضمن الفعاليات إقامة العديد من الورش التدريبية والمسابقات في جميع مدارس المنطقة، والعديد من اللقاءات التطويرية والتربوية الافتراضية حول التنافسية في استقطاب المواهب والمحافظة عليها.// انتهى //10:13ت م0045