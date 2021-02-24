رام الله 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 وفيات و1996 إصابة جديدة بكورونا و1120 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم وممتلكاتهم، وجرفت أراض في أبو ديس لصالح مستوطنة "كيدار"، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 18 فلسطينيًا بينهم صحفي.وأولت صحف الأربعاء اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل دولة مارقة وعنصرية وخارجة عن القانون ويجب محاسبتها وفرض العقوبات عليها.وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت صحف فلسطين ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة، أن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا رفعتا عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 4ر13 مليون شخص، بزيادة 20 % عن العام الماضي.// انتهى //10:43ت م0047