الجزائر 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسضرب رلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم المنطقة الشمالية في الجزائر.وأفاد المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال الذي ضرب محافظة سطيف، شمال شرقي الجزائر، عند الساعة الثانية و51 دقيقة صباحًا، كان على بعد 9 كيلومترات جنوب غربي المحافظة.ولم يذكر المركز عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //10:46ت م0048