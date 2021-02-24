تونس 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إغلاق الجزائر لحدودها مع تونس من آجل مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته الجزائر يطبق على مختلف الحدود الجزائرية وعلى كل الوافدين من مختلف دول العالم وفق وزارة الخارجية التونسية.وأشارت إلى دعوة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أعضاء مجلس حقوق الإنسان المشاركين في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان أمس، إلى الاعتماد بالإجماع لمشروع قرار تقدمت به تونس وليبيا ومصر يتعلق بـــ"التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية".وكتبت صحف الأربعاء عن تجدد أحداث العنف والاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، على خلفية محاولة اغتيال وزير داخلية طرابلس فتحي باشاغا.وعرجت على إحباط الشرطة الصومالية، عملية انتحارية كانت تستهدف المدنيين، في العاصمة مقديشو.وأخبرت صحف تونس عن نفي المتمردين الهوتو الروانديين اتهامات كينشاسا لهم بتنفيذ هجوم إرهابي أودى بحياة السفير الإيطالي لدى جمهورية كونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو.// انتهى //10:49ت م0049