نيامي 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسفاز محمد بازوم مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في النيجر.وأوضحت مفوضية الانتخابات في النيجر أن بازوم، حصل على 55.75 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد.وكان محمد بازوم وهو حليف للرئيس النيجيري الحالي محمد إيسوفو، قد حصل على 39 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التي خاضها 30 مرشحًا.وشغل بازوم (61 عاما) مناصب عليا عدة في حكومة الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو منها وزارتا الخارجية والداخلية.وتعهد بمواصلة سياسات سلفه إيسوفو، والتركيز على الأمن مع محاربة البلاد للجماعات الإرهابية في الوقت الذي يطبق فيه سياسات لإصلاح الاقتصاد.// انتهى //10:55ت م0050