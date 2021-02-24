الكويت 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي.واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //11:08ت م0056