إسلام آباد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان 1329 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 573 ألفا و903 أشخاص.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 38 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و675 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 537 ألفًا و240 حالة، بعد تماثل 905 حالات للشفاء.// انتهى //11:09ت م0057