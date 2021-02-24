طولكرم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، وجميعهم أسرى محررون.وذكرت مصادر محلية في طولكرم أن قوات الاحتلال اعتقلت جهاد محمد سليم خريوش من مخيم طولكرم، وأسعد محمد أسعد نعالوة، وولديه هيثم، وهشام من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وعماد أحمد أبو عصبة من بلدة علار شمال المحافظة، وقصي بلبيسي من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.// انتهى //11:43ت م0059