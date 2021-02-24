تونس 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأكدت تونس على موقفها الثابت والداعم للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيّما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ودعا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو، في اجتماع " لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني"، إلى ضرورة الرفع من مستوى الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتلافي العجز المالي الحادّ الذّي تُعاني منه الوكالة، بما سيمكّنها من تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة.// انتهى //11:44ت م0061