الجوف 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان، أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في مساجد وجوامع المنطقة، والتعاملبكل جدية مع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة؛ للحد من انتشار فايروس كورونا.وشدد السليمان خلال الاجتماع الذي عُقد أمس - عبر الاتصال المرئي - مع مديري إدارات المساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة، على الحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، والتقيد بعمليات الفرز البصري عند الدخول لمقار العمل، وتنفيذ الخطط والقرارات الصادرة من الوزارة بشأن فيروس كورونا،.// انتهى //11:54ت م0062