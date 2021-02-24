جيزان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسنجح أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إجراء 21 عملية جراحة أوعية دموية، وذلك خلال شهر يناير من العام الحالي 2021.وبينت صحة جازان أن العمليات اشتملت على عدد 4 حالات جراحة دوالي أطراف، و 6 حالات جراحة وصلات الغسيل الكلوي، و 4 حالات جراحة إيقاف نزيف وإنقاذ حياة وترميم شرايين، إضافة إلى عدد 7 حالات جراحة إعادة تروية وإنقاذ عضو.// انتهى //11:54ت م0063