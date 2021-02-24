كولومبو 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسبحث الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، اليوم، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يزور سريلانكا حاليًأ القضايا ذات الاهتمام المشترك.وناقش خان مع نظيره السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، القضايا ذات الأهمية الثنائية والإقليمية.وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد بدأ أمس زيارة إلى كولومبو تستغرق يومين.// انتهى //11:56ت م0065