الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسالتقى معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مقر وزارة المالية بالرياض أمس، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن.حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة المالية والسفارة الأمريكية بالرياض.// انتهى //12:12ت م0067