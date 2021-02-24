اقتصادي / وزير المالية يلتقي المبعوث الأمريكي إلى اليمن
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
التقى معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مقر وزارة المالية بالرياض أمس، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات في اليمن، واستعراض الجهود المشتركة لدعم العمليات الإنسانية في اليمن.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين في وزارة المالية والسفارة الأمريكية بالرياض.
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12:12ت م
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