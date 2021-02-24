عام / أكثر من 59 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
الباحة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
قدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 59143 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
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12:15ت م
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