الرباط 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى المباحثات التي أجراها أمس معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، عبر الاتصال المرئي ، إذ بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مختلف المجالات، من خلال الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الجانبين.وركزت صحف الرباط اهتمامها على تأكيد الخارجية الأمريكية، على ثبات إدارة الرئيس جو بايدن على موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية, وإعلانها أن واشنطن ستواصل دعم المسار الأممي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع.أوروبيا، لفتت الصحف الانتباه إلى قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أول أمس، بفرض عقوبات على مسؤولين روس على خلفية قضية المعارض الروسي اليكسي نافالي، وعقوبات على عسكريين في بورما.واهتمت صحف المغرب بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية، إلى غاية الجمعة المقبل، حدادا على ضحايا جائحة كورونا الذين تجاوز عددهم نصف مليون وفاة.// انتهى //12:23ت م0069