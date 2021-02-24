الكويت 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 6ر7 نقاط، ليبلغ مستوى 16ر5649 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتدوالة 5ر252 مليون سهم، تمت عبر 12204 صفقات نقدية، بقيمة 6ر77 مليون دينار كويتي.وتراجع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 6ر2 نقطة، ليبلغ مستوى 52ر4650 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 5ر115 مليون سهم، تمت عبر 4950 صفقة، نقدية بقيمة 8ر9 مليون دينار كويتي.ونزل مؤشر السوق الأول 9ر9 نقاط، ليبلغ مستوى 47ر6157 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 02ر137 مليون سهم، تمت عبر 7254 صفقة، بقيمة 7ر67 مليون دينار.// انتهى //13:38ت م0091