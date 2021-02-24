سكاكا 12جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 24فبراير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تعازيه لمنصور بن فهد عقيل الرويلي، في وفاة والده - رحمه الله - من منسوبي إمارة المنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالرويلي، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جهته أعرب منصور الرويلي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم، داعين الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.//انتهى//13:42ت م0094