الجبيل 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات البيئية أمس، حملة توعوية بعنوان "لا ترمها"، التي تهدف إلى حفظ الأطعمة وعدم رميها على الأرصفة والحدائق في مدينة الجبيل الصناعية.وأوضحت الهيئة الملكية بالجبيل أن الحملة تضمنت تركيب لوحات توعوية داخل الأحياء السكنية والأماكن العامة، وذلك للحفاظ على المنظر العام والحماية من انتشار الأوبئة والقوارض ورفع مستوى جودة الحياة وتوعية السكان بضرورة حفظ النعمة.وتأتي الحملة ضمن خطط ومبادرات إدارة الخدمات البيئية في إقامة البرامج التوعوية لجميع فئات المجتمع للمحافظة على نظافة المدينة وتقليل الأعباء التشغيلية التي تقوم بها الهيئة والمحافظة على المظهر الجمالي العام للمدينة.// انتهى //13:44ت م0095