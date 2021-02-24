نجران 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال المدة من 14 - 18 فبراير الجاري، 812 جولة ميدانية رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن تحرير 14 مخالفة.وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.ودعت تجارة نجران الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" .// انتهى //13:46ت م0097