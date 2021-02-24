الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، معالي وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج الدكتور إبراهيم خليل كابا، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية.وأعرب قطان في برقية تهنئة عن تمنياته لمعالي وزير الخارجية الغيني التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وتطلعه للعمل معه لتعزيز أواصر التعاون القائم بين البلدين.من جهته عبر معالي وزير الخارجية الغيني عن بالغ سروره بهذه التهنئة، مؤكداً استعداده للعمل على تعزيز وتوسيع علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية غينيا.// انتهى //13:52ت م0099