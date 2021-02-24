الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات الفضاء، ومناقشة أوجه التعاون والمسارات المقترح التركيز عليها في الفترة القادمة، كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:52ت م0100