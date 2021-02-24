لندن 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسلا تزال أخبار أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي تشغل حيزاً واسعاً من تغطيات الصحف البريطانية الصادرة اليوم، مبرزة تقارير متنوعة عن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الوزراء أمس لتخفيف حالة الإغلاق التام المصاحبة لجهود إحتواء المرض.وتناولت أصداء الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف تداعياتها على الشركات والأعمال الحرة من خلال حزم الدعم المختلفة.وفي الشأن العربي، كتبت صحف لندن عن إدانة محكمة ألمانية ضابطا سوريًا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك فيما وصفته انتصارًا تاريخيًا أولًا للجهود المبذولة في جميع أنحاء العالم لتحقيق المساءلة القانونية عن الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب السورية.دولياً، نقلت صحف الأربعاء مطالبة خبراء أمميين بمحاكمة مسؤوليين إيرانيين على جريمة إسقاط الطائرة الأوكرانية التي أصابتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في يناير 2020م وراح ضحية الحادث 176 شخصًا.// انتهى //13:52ت م0101