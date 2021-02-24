عام / أمانة جدة تغلق 258 منشأة مخالفات للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا
الأربعاء 1442/7/12 هـ الموافق 2021/02/24 م واس
جدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس
نفذت أمانة محافظة جدة أمس جولات رقابية، أسفرت عن رصد 258 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، إضافة لضبط 414 مخالفة، وذلك من خلال حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة التابعة لها، بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدة أمانة جدة استمرار الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية، مهيبة الجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات عبر الأجهزة الذكية.
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13:56ت م
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