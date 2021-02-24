جدة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسشاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس, في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقد من أجل التصدي لوباء (كوفيد - 19) بعنوان "الصحة والاقتصاد والدبلوماسية والآفاق الاجتماعية", الذي تستضيفه مدينة باندونغ - إندونيسيا في الفترة 23 - 25 فبراير 2021 عبر الاتصال المرئي.ومثّل الأمانة العامة في الجلسة الثالثة من المؤتمر, التي حملت عنوان "تكيفات ثقافية جديدة" مدير إدارة الشؤون الثقافية بالمنظمة الدكتور الحسين غزوي.وطرح الدكتور غزوي في ورقة الأمانة العامة الجهود التي تصدت بواسطتها الأمانة العامة للمنظمة وأجهزتها المتفرعة والمنتمية والمتخصصة من أجل تقليل تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووقعه على شعوب العالم الإسلامي.وتطرقت الورقة إلى عقد مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة الافتراضي الطارئ في 22 إبريل الفائت، واجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة المعنية بالصحة في 9 إبريل، واجتماعات وجهود أخرى مثل الحملة الإعلامية التوعوية، جنبا إلى جنب مع جهود البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي وغيرها من المبادرات والخطوات.كما قدمت شرحا مفصلا عن التهديدات التي فرضتها الحالة الوبائية والطرق وأساليب الاحتواء التي عمدت إليها الدول الأعضاء والتي كان لها أبلغ الأثر في الحد من انتشار الفيروس بين التجمعات البشرية.// انتهى //14:48ت م0116