جنيف 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلن برنامج الغذاء العالمي أن تفشي جائحة كوفيد 19 يهدد بعكس عقد من المكاسب التي تحققت بالجهود العالمية، لتوفير وجبة مجانية في المدرسة للأطفال الأكثر ضعفا في العالم .وأشار تقرير أصدره البرنامج اليوم أن واحدا من كل طفلين من تلاميذ المدارس في العالم أي 388 مليون طفل كانوا يتلقون وجبات مدرسية قبل بدء الوباء، وبحلول أبريل 2020 وإغلاق 199 دولة للمدارس، حرم 370 مليون طفل فجأة من هذه الوجبة.ودعا التقرير لاتخاذ إجراءات عالمية لإعادة 73 مليون من هذه الوجبات للأطفال .وذكر التقرير أنه في عام 2021 سيقوم ببناء تحالف لدعم الحكومات في توسيع نطاق برامج الوجبات المدرسية، والعمل مع وكالات التنمية والجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكداً أن برامج التغذية المدرسية من الاستثمارات ذات الأولوية ، لأنها تساعد البلدان النامية على بناء سكان أصحاء ومتعلمين ، بما يدعم التنمية الاقتصادية .وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي إن الوجبة المدرسية غالبا ما تكون الوجبة الوحيدة في الْيَوْمَ ، وهي سبب ذهاب الأطفال الجوعى إلى المدرسة، مشيرا إلى الحاجة الملحة إلى إعادة هذه البرامج وبأفضل من ذي قبل، لمنع الجائحة من تدمير مستقبل الملايين من الأطفال .// انتهى //14:49ت م0117