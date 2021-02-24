الخرطوم 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصـادق اليوم، بمدير مكتب رابطة العالم الاسلامي بالسودان محمد خير علي محمد.وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وما تقدّمه من خدمات للمسلمين حول العالم، إلى جانب نشر ثقافة الإسلام السمحاء الداعية للاعتدال والوسطية، ونبذ الغلو والتطّرف بكل أشكاله.وثمنت مبادرة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الذي استجاب لتنفيذ (وصية ضحية الصحراء وبقية الضحايا الذين قضوا عطشا في الصحراء على الحدود السودانية موخرا) بحفر آبار في المناطق النائية للتذكير بمن قضى بالصحراء وعملاً على خدمة المسافرين عبرها.ودعت الوزيرة رابطة العالم الاسلامي إلى إقامة ندوات علمية دولية للتوعية بمخاطر السفر عبر الصحراء وصون حرمة الدماء وحماية الأرواح وتسليط الضوء علي الهجرة غير الشرعية ومآلاتها.وكانت الوزيرة قد استمعت إلى نبذة عن الرابطة وأنشطتها، وأبرز الأعمال والبرامج التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.// انتهى //15:02ت م0120