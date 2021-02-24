الدمام 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1300 جولة رقابية، و63 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا واستخدام تطبيق توكلنا.وأسفرت الجولات عن إغلاق 26 مُنشأة تجارية مخالفة، وتحرير 44 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتكدس، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق" توكلنا ".فيما استقبل مركز البلاغات "940" خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير الجاري "25" بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز "940" لمعالجتها.// انتهى //15:03ت م0122